PSG - Newcastle : Luis Enrique s'enflamme pour Dembélé et en appelle aux supporters

Sur son système de jeu

« Le dessin tactique a du sens mais aucune équipe ne joue en 4-2-4,. Au début de la construction, on joue en 4-3-3, quand on approche de la ligne médiane, on est en 3-4-3 et quand on arrive en phase de conclusion, c'est une autre disposition. Cela dépend aussi de la réponse de l’adversaire. Demain, nous jouerons avec la base de notre système : 4-3-3 offensif. »

Newcastle, un vrai test ?

« Il reste peu de matchs et le groupe reste très compliqué. Demain, cela pourrait être décisif. Deux équipes pourraient être qualifiés en fonction des résultats. Je suis convaincu que mon équipe est prête à jouer demain. Le Parc des Princes est un stade chaud et demain j’espère qu’on aura la meilleure version de notre public, surtout dans les moments du match où on peut amener à souffrir. Newcastle est sous pression. Ils sont derniers du groupe et ont besoin d’une victoire ».

La force physique de Newcastle

« Les données physiques sont souvent les mêmes avec eux. Pas seulement face à Chelsea. Ils sont vraiment très forts physiquement, ils sont capables de faire un gros pressing, et cette même intensité est celle qu'on affrontera demain donc on sait qu'on doit être prêts ».

« On est encore loin de ce que j’espère du PSG dans le futur »

La meilleure version du PSG ?

« On est encore dans un processus de recherche. On découvre des choses. On peut aider encore plus les joueurs. Je pense qu’on est encore loin de ce que j’espère du PSG dans le futur ».

Sur l’importance du public

« À ce niveau les matchs à domicile sont spéciaux. Plus on y aura de connexion entre les joueurs et t le stade, surtout dans les moments délicats ».

Sur Ousmane Dembélé

« Je connais dembélé depuis Barcelone quand il était à Rennes. Il ne voulait pas venir car il y avait beaucoup de concurrence mais il est différent et singulier. Il apporte tellement à l’équipe. Dembélé demande toujours la balle, il n’a jamais peur, à beaucoup de confiance en lui. C’est une chance pour moi d’avoir un joueur comme lui à ma disposition. Vous étiez très préoccupés par son nombre de buts mais ça m’apporte peu car c’est le joueur le plus déséquilibrant au monde ».

