PSG : encore un souci pour Christophe Galtier !

L'infirmerie du PSG se porte bien. Très bien malheureusement. Et si le club de la capitale a eu la chance d'assister, hier mardi, au retour de Marco Verratti, touché à la hanche, à l'entraînement collectif, l'entraîneur Christophe Galtier risque de devoir se passer d'un autre élément pour le déplacement à Angers. Douleurs récurrentes Ainsi, et comme le signale le quotidien l'Equipe, Nuno Mendes a renoncé à la séance de ce mercredi. Il souffre en effet toujours de douleurs musculaires, et a donc été laissé au repos.

Pour résumer Alors que le PSG se rend vendredi soir prochain sur le terrain du SCO d'Angers, l'un de ses joueurs n'a pu assister à la séance d'entraînement du jour. Et ce en raison de douleurs musculaires persistantes. Marco Verratti, lui, a effectué son retour.

