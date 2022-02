PSG, FC Barcelone : l'Espagne met un coup de pression à Messi avant le Real Madrid

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs passeurs de l'histoire

Si les rumeurs espagnoles autour de l'avenir de Lionel Messi et se son présumé malaise à Paris font plutôt « sourire » l'entourage de l'Argentin (dixit L'Equipe), cela n'empêche pas les médias de continuer de s'agiter de l'autre côté des Pyrénées.

L'Espagne remet un coup de pression à Messi

Toujours dans l'optique de faire monter la sauce autour du septuple Ballon d'Or avant le choc PSG – Real Madrid, El Chiringuito dépeint un Messi uniquement focalisé sur la Ligue des Champions et les six matchs qui peuvent le conduire au titre suprême et sauver sa saison.

D'après le journaliste Dario Montero, Léo Messi n'a en tête que le match face aux Merengue mardi prochain et, en parallèle, regarde toujours avec envie le jeu du FC Barcelone de son ami Xavi. A El Chiringuito, on continue d'ailleurs de fracasser la Pulga et ce n'est pas son récent bon match face à Lille (5-1, 1 but, 1 passe) qui va changer la donne. « La saison de Messi est indéfendable », lâche même le catalan José Alvarez dans son intervention.

? EXCLUSIVA de @DarioMonteroG ?



➡ "MESSI tiene MUCHAS GANAS de medirse al Real MADRID".



➡ "Siempre VE los PARTIDOS del BARÇA y le gusta el JUEGO de XAVI". #ChiringuitoMessi pic.twitter.com/TN5UwHTLSD — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) February 10, 2022