PSG : fin de la piste Thomas Tuchel !

En effet, selon les informations du journaliste italien, Thomas Tuchel, libre de tout contrat depuis son limogeage de Chelsea en septembre dernier, devrait devenir le nouvel entraîneur du Bayern Munich et ainsi remplacer Julian Nagelsmann, qui aurait été licencié par le club bavarois. Le technicien de 49 ans aurait dit oui au champion d'Allemagne en titre et devrait signer son contrat sous 48 heures.

🚨 Exclusive news confirmed: Thomas Tuchel becomes new FC Bayern head coach, full agreement in place. He has already accepted the job. #FCBayern



Contract agreed, documents are being prepared tonight. pic.twitter.com/HFnOSwoU1m