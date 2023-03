PSG - Stade Rennais : Galtier se cache derrière les absences et annonce un coup dur

Zapping But! Football Club PSG : le palmarès complet des Parisiens

Le PSG vient de subir sa septième défaite de l’année 2023. À domicile contre le Stade Rennais, les hommes de Christophe Galtier n’ont pas su revenir dans le match et inscrire le moindre but. Une prestation collective insuffisante qui provoque la colère des supporters mais qui n’inquiète pas beaucoup le coach du club de la capitale. Christophe Galtier a vite identifié la raison de ce revers.

En conférence de presse d’après match, il s’est exprimé : « Quand vous préparez le match, que vous intégrez beaucoup de jeunes du centre de formation et que vous leaders défensifs ne sont pas là, on peut se demander si ça se passe mal comment on va pouvoir réagir. Même si on a fait des erreurs qui me paraissent malheureusement logiques avec une défense totalement recomposée, on a eu des situations favorables. Steve Mandanda a fait des arrêts importants. J’espérais qu’on puisse marquer un but pour redonner un élan à ce match-là. Malheureusement, nous n’y sommes pas arrivés. »

L’entraîneur du PSG est aussi revenu sur le contenu proposé par ses joueurs : « Mes joueurs ont tout donné. Ils ont donné ce qu’ils avaient, à la fois dans les jambes et sur un plan athlétique, par rapport au match. Vous avez la sensation que les joueurs n’ont peut-être pas tout donné. Mettez-vous à la place des joueurs qui préparent un match, qui voient huit joueurs absents et qui rentrent dans le vestiaire avec des jeunes du centre de formation qu’ils ont dû voir une ou deux fois à l’entraînement. »

Par la suite, Christophe Galtier a aussi évoqué le remplacement de Pembélé qui pourrait être forfait plusieurs matchs : « On a dû faire un changement obligatoire à la mi-temps car Tim Pembélé est sorti sur blessure. » Touché au genou, Pembélé pourrait avoir rechuté de son opération des ligaments croisés dont il vient de se remettre il y a plusieurs semaines.