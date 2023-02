PSG : Galtier pris au piège par son trio Messi - Neymar - Mbappé ?

A l'instar de ses prédécesseurs sur le banc du PSG, Christophe Galtier se heurte à un véritable problème d'équilibre d'équipe au moment de construire son animation avec ses trois stars Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappé, . Il faut dire qu'en acceptant la mission à Paris, le Marseillais n'a pas vraiment eu le choix. Bien que ce ne soit pas officiellement inscrit dans son contrat, Galtier se doit de faire jouer les trois ensembles quand ils sont disponibles.

Pour Olivier Dall'Oglio, l'ancien coach de Dijon, Brest et Montpellier, c'est d'ailleurs cette condition unique au sein des grands clubs qui s'avère être la plus grosse difficulté du poste. C'est en tout cas ce que le technicien laisse entendre dans L'Equipe.

« Christophe Galtier n'est pas en totale liberté, donc.... Il est obligé de mettre les trois quand ils sont disponibles (Neymar, Mbappé, Messi). Il compose ensuite le reste (…). C’est bien beau d'accumuler des stars, mais est-ce viable ? Ou alors, on se dit comme dans d'autres grands clubs européens que, sur certains matches, ces trois stars ne peuvent pas toutes jouer ensemble. Au Bayern, un Thomas Müller sort, au Real Madrid, Carlo Ancelotti peut sortir Vinicius. Je ne dis pas que c'est facile, mais ça peut être une solution (…) Christophe avait un projet de jeu très défini, là c'est plus compliqué. Il sait qu'il ne dispose pas de la même liberté qu'à Lille ou à Nice. Mais on sent qu'il tente des choses. Il tente aussi de convaincre les trois de devant, même si ce n'est pas leur jeu de défendre ».