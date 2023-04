PSG : Anne Hidalgo défonce le Qatar

Zapping But! Football Club PSG : faut-il déjà s'inquiéter pour le mercato parisien ?

La hantise de nombreux supporteurs du PSG commence à voir le jour ! Ce jeudi, le club de la capitale aurait déposé sa candidature pour prendre ses quartiers au stade de France. Une révélation qui met en évidence la relation difficile entre la ville de Paris et le PSG au sujet du rachat du Parc des Princes. Si rien n’est fait dans ce dossier à l’heure actuelle, la dernière sortie d’Anne Hidalgo ne devrait pas réconcilier les différentes parties…

« Ma position est-elle irrévocable (au sujet du Parc des Princes, ndrlr) ? Oui parce que vous savez, on avait ouvert la porte à la possibilité de vendre le stade à notre club. C’est vrai que dans le modèle économique des grands clubs, ils sont presque tous propriétaires et cet argument, on l’a bien sûr regardé. », a d’abord expliqué la maire de Paris sur l’antenne de RFI.

« La deuxième chose c’est que pour vendre, il fallait d’abord qu’il y ait respect des règles parce que ça appartient aux Parisiens, ça ne m’appartient pas personnellement. On est dans un pays où l’état de droit fonctionne, il y a des procédures. Il y a des prix qui doivent être fixés et doivent correspondre au bien. Quand, à l’issue de tout un processus durant lequel on a discuté et essayé d’évaluer ce que pouvait être le prix du Parc des Princes, le club a proposé 38 millions d’euros… je pense que le mot ridicule est celui qui convient », a-t-elle lancé.