PSG : Hugo Ekitike contraint d'éteindre une nouvelle polémique

Alors que, depuis hier soir, on disserte sur l'attitude de Christophe Galtier après OGC Nice – PSG (0-2) et que la semaine a déjà été marquée par « l'affaire Mbappé », un nouveau malaise a surgi aux travers des réseaux sociaux ces dernières heures... Et cette fois-ci on le doit à Hugo Ekitike.

Ekitike obligé de sortir du silence

Pas toujours très heureux de son statut de remplaçant, celui qui n'est aujourd'hui que prêté par le Stade de Reims (avec une option d'achat quasi automatique de 35 M€) a modifié son profil Instagram en « Sub 44 ». Une mention que certains ont pu traduire par « Remplaçant 44 » (44 étant son numéro de maillot). Au lendemain d'un match où il est resté sur le banc, ce changement a beaucoup fait parler. Critique à l'égard de son entraîneur ? Ironie sur sa situation ? Que nenni...

Face à la situation qui devenait compliquée, Hugo Ekitike a mis fin à la polémique : "Aucune polémique les gars, c'est juste un soutien de mon frérot pour un projet qu'on sortira prochainement (subtitle 4.4) on est ensemble. Force à nous l'équipe !".