PSG : il ose défier Messi du regard, l’Argentin le met plus bas que terre !

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des valeurs marchandes des Parisiens

La face sombre de Lionel Messi est ressortie durant la dernière Coupe du monde au Qatar. Plus précisément en quarts de finale. Après la victoire de l’Argentine face aux Pays-Bas, l’attaquant du PSG avait haussé le ton face à Wout Weghorst en pleine interview à TyC Sports.



« Que miras, bobo ? Anda para alla » (‘Qu'est-ce que tu regardes, idiot? Va là-bas!", en VF), avait pesté le capitaine de l'Albiceleste à l'encontre de l'attaquant néerlandais. Trois mois plus tard, la FIFA a révélé de nouvelles images de cet accrochage dans son documentaire « Written in the stars », retraçant les 64 matchs du Mondial 2022.

On y voit Weghorst passablement énervé, en train de mimer des paroles à destination de Messi, tandis que les Argentins Sergio Agüero et Lautaro Martinez tentent de calmer le jeu. Pendant l'interview de Messi, le Néerlandais continue de fixer son adversaire, le regard noir.