PSG : Kimpembe annonce une grande nouvelle

On a quitté Presnel Kimpembé le 26 février dernier, lors du Clasico au Vélodrome. Au bout d'un quart d'heure de jeu, le puissant défenseur du PSG s'était effondré, victime d'une rupture d'un tendon d'Achille qui lui pourrissait sa saison puisqu'il avait déjà été arrêté à deux reprises. Il a alors entamé une longue rééducation de neuf mois au cours de laquelle son sérieux a été régulièrement mis en avant par ses dirigeants puisqu'il a été le premier à découvrir les nouvelles installations du Campus PSG au début de l'été.

Encore loin d'un retour à la compétition

Mais ça y est, Kimpembé entrevoit le bout du tunnel ! Ce vendredi, le PSG a diffusé une vidéo sur les réseaux sociaux dans laquelle on le voit prendre part à son premier entraînement collectif depuis l'hiver dernier. Pour fêter l'événement, ses partenaires lui ont réservé le traditionnel corridor de tapes sur la tête. On voit ensuite le défenseur à l'oeuvre et on peut se rendre compte qu'il est encore loin d'avoir recouvré la plénitude de ses moyens. Mais le plus dur est fait, l'essentiel aussi...

Heureux de faire mon retour avec l'équipe 🙏🏾❤️💙 Au boulot 3️⃣ @PSG_inside pic.twitter.com/4svZ68KTz8 — Presnel Kimpembe (@kimpembe_3) November 9, 2023

