PSG : Kolo Muani décisif, le FC Nantes en a fait les frais

Les chiffres ne se discutent pas. Et avec 5 buts, et 2 passes décisives depuis le début de saison, Randal Kolo Muani prouve que son début d'exercice sous le maillot parisien n'est pas si consternant que cela. Et ce en dépit des critiques lues et entendues depuis des semaines. PSG-Nantes, il aime En 8 matches au Parc des Princes, l'ancien nantais est ainsi impliqué dans 7 buts inscrits. A noter également, comme le fait le compte twitter Stats de Foot, que Kolo Muani aime particulièrement les PSG-Nantes, lui qui a été buteur lors des quatre dernières rencontres. C'était notamment le cas avant qu'il quitte les Canaris pour rejoindre la Bundesliga et Francfort. Randal Kolo Muani a été buteur lors de chacune des 4 dernières rencontres de @Ligue1UberEats opposant Nantes et Paris auxquels il a participé. #PSGFCN — Stats Foot (@Statsdufoot) December 9, 2023 Podcast Men's Up Life Pour résumer Hier soir, samedi, au Parc des Princes, le PSG est finalement venu à bout d'une vaillante formation du FC Nantes en s'imposant sur le score de 2-1. Randal Kolo Muani, souvent critiqué cette saison, s'est montré décisif en fin de match.

Benjamin Danet

Rédacteur