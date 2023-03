PSG : la statistique imparable qui pousse Galtier loin de Paris

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

La défaite de trop ? Rien ne permet de le dire. Car si le PSG, déjà éliminé de la Ligue des Champions par le Bayern Munich, est encore passé loin de son objectif prioritaire, le club de la capitale devrait, selon toute vraisemblance, empocher un onzième titre de champion de France. Un record. Reste que Christophe Galtier, l'entraîneur, est à l'heure actuelle dans l'oeil du cyclone. Et que selon certains médias, même, il ne sera plus sur le banc de touche la saison prochaine. En sa défaveur, cette terrible statistique ci-dessous : jamais un entraîneur parisien, depuis Antoine Kombouaré en 2011, n'avait connu un tel ratio de défaites depuis l'arrivée des Qataris. Problématique. Christophe Galtier a perdu 17,5% de ses rencontres en compétition officielle sur le banc avec le PSG (7/40).



Ratio de défaites le plus élevé pour un entraîneur avec le club parisien sous QSI depuis Antoine Kombouaré en 2011 (21,4%). @PSSportsFR #PSGSRFC — Stats Foot (@Statsdufoot) March 19, 2023

Pour résumer Le PSG, qui s'est incliné hier dimanche sur sa pelouse du Parc des Princes face au Stade Rennais (0-2), va vivre une fin de saison difficile. Et notamment son entraîneur, Christophe Galtier, de plus en plus poussé vers la sortie en dépit d'une première place en L1.

Benjamin Danet

Rédacteur

