PSG : le coup de sang de Mbappé cache un gros malaise

Depuis qu'il a critiqué la vidéo du PSG sur les réabonnements hier en milieu d'après-midi, Kylian Mbappé se fait critiquer de tous les côtés. Daniel Riolo, L'Equipe, ses propres supporters... Personne ne comprend pourquoi il a porté ce coup de gueule sur les réseaux sociaux alors qu'il aurait pu régler la chose très rapidement en interne. Mais Le Parisien, qui consacre un long article au sujet, est allé au-delà de la simple constatation, poussant l'analyse jusqu'à révéler un véritable malaise chez l'attaquant.

"Il se lasse d'un PSG pas assez collectif"

"Le Bondynois en a assez de passer pour le joueur qui se sentirait au-dessus d'un projet, plus important que le club, décidant de tout. Ce genre de vidéo peut laisser imaginer qu'il décide de tout et fait ce qu'il veut au fond. Or, en privé, il se lasse d'un PSG pas assez collectif, pas assez organisé en équipe, avec des individualités qui prennent des libertés avec les exigences de la vie en groupe. Il ne veut pas apparaître comme l'incarnation de cette ego surpuissant. Son ego, il préfère le glisser dans sa compétitivité en matches." On a compris le fond mais il faudra revoir la forme...