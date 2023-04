PSG : le flop Jesé a battu un record inattendu

Personne n’aurait pensé voir Jesé afficher une telle statistique. L’ancien crack du Real Madrid, a beau avoir une carrière assez morne contrairement à ce qui lui été prévu, il a tout de même bien voyagé. Grâce à tous ces voyages, l’attaquant espagnol a désormais marqué dans… sept championnats différents.

En effet, tout au long de sa carrière Jesé a eu l’occasion de découvrir des horizons assez vastes. Au-delà de la Liga avec le Real Madrid, Jesé a découvert la Ligue 1 avec le PSG. Le club français l’a ensuite envoyé balader à Las Palmas, au Bétis Séville, et au Sporting Portugal où il a découvert le championnat portugais, et a inscrit un seul petit but, tout comme à Stoke.

Il a ensuite signé définitivement avec Las Palmas, découvrant à l’occasion la Liga 2. Après un court passage à Ankaragücü, ancien club de Jérôme Rothen par exemple, l’Espagnol a signé dernièrement à la Sampdoria. Et il a inscrit ce week-end son premier but avec le club italien, marquant là un but dans un septième championnat différent ! Statistique aussi impromptue que spéciale.

Jese Rodriguez went from Real Madrid, to PSG to Stoke to Las Palmas, has a reggaeton career, and is now at Sampdoria.



He's been around the shop, but his first Serie A goal was quite pretty ✨pic.twitter.com/5uJ1Yf26sB