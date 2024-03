PSG Mercato : une grande annonce imminente pour Zaïre-Emery ?

Vendredi est un grand jour pour Warren Zaïre-Emery. La pépite parisienne aura en effet 18 ans, et une grande annonce pourrait tomber dans la foulée à en croire Fabrizio Romano.

Selon le journaliste italien, le PSG espère avoir tous les documents signés dès ces prochains jours afin d'annoncer la prolongation du milieu de terrain. Un accord verbal aurait déjà été trouvé avec le joueur, amené à être l'un des éléments de base du projet du club.

🔴🔵🔐 Warren Zaire-Emery turns 18 on Friday and Paris Saint-Germain plan to have all documents signed soon for his new professional contract.



It's all ready on verbal basis, one of the first steps of the new PSG era with WZE as part of present and future project. pic.twitter.com/9DSaEKsXig