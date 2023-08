Zapping But! Football Club PSG : top 10 des valeurs marchandes des Parisiens

Au moment d'évoquer le match nul du PSG face à Lorient (0-0) ce samedi soir, Pierre Ménès n'a pas pris de gant pour qualifier la prestation francilienne : « On attendait avec impatience le premier match de Paris vers Luis Enrique au Parc. On a vu une équipe dirigée par Luis Enrique. Ah bah ça pour faire des passes, ils font des passes ! Un point positif : l'excellent travail au pressing et à la récupération mais quand tu joues une équipe qui, comme Lorient, joue à 10 derrière, tu ne peux pas espérer gagner s'il y a pas un joueur qui fait une accélération, tente un dribble ou une passe décisive. Là, on a l'impression que c'est un crime de lèse-majesté de perdre la balle et que tu vas toujours à la passe la plus facile et du coup, tu ne crées pas d'occasions et puis tu t'emmerdes. Moi, je me suis vraiment emmerdé ».

"Là, il n'y a pas de magie"

Sur son blog en vidéo « Pierrot le foot », l'ancien consultant de Canal+ a laissé entendre que les manques venaient surtout des absents : « Ce qu'il manque à Paris ? Un mec qui fait des passes et casse des lignes au milieu, suivez mon regard. On pense qu'il manque un meneur de jeu qui marque et fait des passes décisives, suivez mon regard. Et puis on se dit qu'il manque un voire deux attaquants qui accélèrent sur les côtés, suivez mon regard... »

Pierre Ménès militait d'ailleurs pour la réintégration des absents (c'était avant que Mbappé ne soit réintégré et Neymar vendu) : « L'an dernier, le PSG était déséquilibré mais il y avait quand même un peu de magie avec les trois de devant. Là, il n'y a pas de magie. Il n'y a qu'un jeu de possession qui est monstrueux mais on voit l'Espagne contre le Maroc à la Coupe du Monde. Ça ne marque pas de but et ça ne gagne pas... »

Si Pierre Ménès va être entendu pour le retour de Mbappé lors du prochain match à Toulouse, cela s'annonce en revanche plus délicat pour Neymar et Marco Verratti, qui, eux, se rapprochent nettement d'Al-Hilal (Arabie Saoudite).

Allez hop, on débriefe les 3 premiers matchs de cette journée inaugurale de notre bonne vieille Ligue 1.https://t.co/ZGu4jmeRRS — Pierre Ménès (@PierreMenes) August 12, 2023

