PSG : les maillots 2024-25 ont fuité, retour de deux grands classiques !

A chaque crise sportive du PSG, c'est-à-dire après l'élimination de la Champions League au printemps, l'une des principales revendications des supporters est le retour du design traditionnel pour le maillot domicile. Eh bien, selon @lasource75006, ce vœu devrait être exaucé pour la saison 2024-25 ! Les maillots domicile et extérieur ont fuité et ce sont deux merveilles qui rappelleront de bons souvenirs aux supporters historiques du club de la capitale.

Le maillot extérieur est un clin d'œil au début des années 90

Le domicile verra le retour au fameux design Hechter, avec la bande horizontale rouge centrée, un liseré blanc et du bleu royal partout ailleurs. Quant à l'extérieur, ce sera une reproduction du maillot de la fin de l'ère Borelli et du début de celle de Canal+, au début des années 90, avec un ensemble blanc et une version stylisée de la tour Eiffel sur le côté gauche. Carton assuré au niveau du merchandising !

Les maillots du PSG pour la saison prochaine, d'après @lasource75006

