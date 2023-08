PSG : avant Lorient, Luis Enrique ouvre la porte à Mbappé, pas à Dembélé, et dit vouloir tout gagner

Zapping But! Football Club PSG : le palmarès complet des Parisiens

Il laisse la porte ouverte à Mbappé

"C’était déjà une situation qui était déjà arrivée dans le passé, avant mon arrivée, et une issue positive avait été trouvée. J’espère qu’à nouveau c’est quelque chose qui va se solder avec un accord entre le club et le joueur. C’est quelque chose que j’aimerais beaucoup.”

L'avenir de Neymar et Verratti

“J’ai coutume de garder privé nos conversations. Je vous invite à être attentif à mes actes, parce que là ce sont mes mots que vous entendez, mais ce sont mes décisions qui vous exprimeront très clairement mon avis !”

Dembélé ne sera pas présent contre Lorient

Il veut une équipe intense à tous les matches

"Je suis ici pour faire changer les choses, nous devons être compétitifs pendant 95,100,110 minutes sur tous les matches, nous sommes professionnels, nous voulons que les supporters prennent du plaisir et cela va commencer dès le premier match."

Son acclimatation à Paris

"Paris c'est le truc qui se trouve là bas, j'y suis allé seulement une fois, je suis aussi allé au stade, il est très beau, maintenant je suis pressé de commencer avec ce premier match de ligue 1, ici on me met dans les meilleures conditions, pour construire une très bonne équipe, je suis excité et motivé."

Il veut gagner tous les trophées

"Evidemment que nous sommes favoris des compétitions. Nous sommes l'une des meilleures équipes de France et notre objectif est évidemment de tout gagner."

Dembélé ne sera pas là

"Non, Ousmane ne sera pas là demain car il n'est pas encore un joueur du PSG. Il manque un petit quelque chose dans le contrat. Il n'est pas à 100% un joueur du PSG, juste à 95%. Il le sera prochainement mais il ne sera pas là contre Lorient."

