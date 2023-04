PSG : Lionel Messi a encore fait vriller Cristiano Ronaldo !

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des joueurs les plus capés

Cristiano Ronaldo est-il en train de perdre ses nerfs à Al Nassr ? Arrivé libre cet hiver dans le club saoudien, l’attaquant portugais n’en finit plus de faire parler de lui pour son comportement. Déjà montré du doigt face à Al-Ittihad et contre Abha en mars, puis devant Al-Feiha le 10 avril dernier, CR7 a encore dégoupillé hier lors de la défaite devant Al Hilal (0-2). Alors que son équipe était menée 1 à 0, il a attrapé un adversaire par le cou sur un duel aérien, avant de l’envoyer au sol et d’écoper d’un carton jaune.