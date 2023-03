PSG : Mbappé arrivé à bout à Paris ?

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 Uber Eats

Battu hier soir au Parc par le Stade Rennais (0-2), le PSG, éliminé de la Ligue des champions, a vécu un mois de mars très compliqué. Et ses stars ont de plus en plus de mal à la porter. Neymar est à l'infirmerie, alors que Lionel Messi et Kylian Mbappé sont sur courant alternatif. Hier, l'Argentin n'a pas brillé et le Français a confirmé son coup de mou de ces dernières semaines.

« Même Mbappé dans ses dernières prestations réussit moins de dribbles et de un contre un. Il est en train de se dessécher dans cet univers là ! », a glissé le journaliste Stéphane Guy hier soir. Usé, Mbappé ?