PSG : Mbappé boude après Dortmund, Luis Enrique le remet en place !

Kylian Mbappé aura 25 ans dans six jours mais garde une âme d’enfant gâté. Au bout d’une soirée où il fut un animateur constant et il aurait pu finir avec trois passes décisives à Dortmund (1-1), l’attaquant du PSG a montré sa frustration en fin de match. Visiblement peu heureux du choix de son équipe de privilégier le nul – et donc de laisser échapper la première place -, Mbappé est resté, dans un premier temps, dans une forme d’incompréhension. Après un court dialogue avec Achraf Hakimi, le champion du monde français ne décolérait pas.

« C'est mon rôle de gérer cette tension »

Au coup de sifflet final, il a laissé apparaître son amertume. Mais il s’est tout de même rendu aux côtés de ses coéquipiers saluer le virage des fans parisiens. Luis Enrique voulait relativiser la frustration de sa star : « C’est normal que les joueurs soient frustrés, on a eu 5 chances de marquer, 5 chances ! On serait un peu stupide de prendre un but à la 85e minute. Quand un joueur est frustré, c’est mon rôle de gérer cette prise de risque, cette tension, a vite recadré Luis Enrique en conférence de presse. Notre objectif était de finir premier, mais finir deuxième dans ce groupe difficile, c’est un succès. Je n’ai aucun doute sur le fait qu’en février nous serons beaucoup plus forts. Je suis une personne positive. Et aucune des équipes ne voudra tirer le PSG lors du tirage au sort. Demandez-leur. »

Kylian Mbappé frustré de l'attitude en fin de match du PSG à Dortmund en Ligue des champions https://t.co/drlzmuex1Y #BVBPSG pic.twitter.com/n0RG7mU3iC — L'ÉQUIPE (@lequipe) December 13, 2023

