PSG : Mbappé sera le nouveau capitaine la saison prochaine

Alors que Marquinhos porte le brassard de capitaine du Paris Saint-Germain depuis le départ de Thiago Silva à Chelsea à l'été 2020, il devrait changer de bras la saison prochaine.

Mbappé va chiper le brassard à Marquinhos

Et pour cause, selon les informations du compte Twitter @EsamB2Back, toujours bien informé sur l'actualité du club de la capitale, c'est Kylian Mbappé qui devrait devenir le nouveau capitaine du PSG à partir du début de la saison prochaine. Une nouvelle responsabilité que le natif de Bondy convoiterait depuis l'été dernier et sa prolongation. Mais l'état-major parisien aurait préféré attendre un peu pour lui confier le brassard de capitaine car "ça aurait été trop d’un coup."

Dès l’été dernier et sa prolongation au PSG, Mbappé convoitait le brassard mais avec la révolution sous-jacente ça aurait été trop d’un coup. Le club a tenté en vain de faire passer la pilule à Kimpembe avec Galtier en conférence de presse, le joueur ne s’est pas laissé faire. — JON BONES JONES 🐐 (@EsamB2Back) May 4, 2023

Fabien Chorlet

Rédacteur