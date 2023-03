PSG - Mercato : après Rennes, l’avenir de Galtier est scellé

Zapping But! Football Club PSG : que faut-il attendre du trio offensif avant le Mondial ?

Le PSG est bel et bien malade. Éliminé prématurément en 8es de finale de la Ligue des champions par un Bayern Munich largement supérieur, le club de la capitale n’arrive même plus à se faire respecter en Ligue 1. Les hommes de Christophe Galtier ont mordu la poussière, hier au Parc des Princes devant le Stade Rennais (0-2), et voit l’OM revenir à sept unités en tête du classement. Christophe Galtier se sent-il en danger pour autant ?

« Je ne me projette pas sur mon futur ou mon avenir mais sur les dix matchs qui restent pour finir le championnat en étant champion de France, en faisant de bons matchs, en gagnant. La saison est loin d’être finie. Il y a des concurrents derrière. Je suis dans l’action, je ne suis pas passif ou inquiet me concernant. Je suis simplement déterminé à faire en sorte qu’on fasse une fin de saison et qu’on soit champions de France. Mais il faudra que mon effectif soit beaucoup plus complet, qu’on puisse retrouver nos forces vives, » a affirmé le coach du PSG en conférence de presse.

Selon L’Équipe, son avenir à court terme serait d’ores et déjà scellé. Déjà contesté et fragilisé depuis plusieurs semaines, Galtier devrait rester sur le banc du PSG jusqu’à la fin de la saison. En effet, dans l’entourage des actionnaires parisiens, on estime qu’il ne devrait pas y avoir de décision immédiate. Les dirigeants ne souhaitent pas agir dans la précipitation et surtout ne pas donner l’impression de céder à la panique. En ce sens, la trêve internationale va faire du bien à tout le monde.