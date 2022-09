PSG : Messi s’est posé des questions sur son avenir à Paris, une aubaine pour le FC Barcelone ?

Zapping But! Football Club PSG - INFO BUT! : Rendez-vous pour « SMS »

Lionel Messi (35 ans) n’en démord pas : il se penchera sur son avenir après la Coupe du monde au Qatar (20 novembre-18 décembre). Pas avant. L’attaquant argentin du PSG préfère rester focaliser sur la saison sportive avant toute chose. Cela ne l’a pas non plus empêché de se poser des questions sur son avenir pas plus tard qu’au mercato estival.

« Si le départ d’Angel Di Maria était décidé de longue date, il a perdu un autre lieutenant à la toute fin du mercato, avec le prêt de Leandro Paredes à la Juventus Turin. Des départs qu’il a regrettés, explique L’Équipe. En attendant, il se dit pleinement impliqué dans le projet parisien, avec lequel il partage un ultime objectif, remporter une Ligue des champions. »

En Espagne, la nouvelle n’est pas passée inaperçue. Les médias locaux, notamment catalans, se font déjà fait le relais de l’information de L’Équipe en précisant qu’il pourrait s’agir d’une aubaine pour un retour de Messi au FC Barcelone, où le président Joan Laporta le relance régulièrement depuis plusieurs semaines.