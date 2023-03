PSG : Messi se moque des supporters parisiens, c’est officiel !

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Dimanche, le célèbre média argentin El Grafico avait préparé ses compatriotes à l'incroyable : Lionel Messi allait être sifflé par les ultras du PSG avant le match contre Rennes. Et effectivement, il y a eu quelques sifflets à l'annonce de son nom avant la défaite face aux Bretons (0-2). La raison de ce désamour : son attitude depuis son arrivée à l'été 2021. La Pulga ne donne pas l'impression d'être concerné. Elle marche sur le terrain, distille trop peu de son talent et ne salue plus les supporters depuis les huées reçues il y a un an après l'élimination de la Champions League contre le Real Madrid (1-0 ; 1-3).

Les journalistes d'El Chiringuito ont débattu de ce problème hier soir. Et pour Edu Aguirre, c'est on ne peut plus logique : "Le PSG a recruté Messi pour remporter la Champions League. Et qu'est-ce qu'il a fait ? La première année, il rate un pénalty contre le Real Madrid et le Real élimine Paris avant de gagner la Champions League. La deuxième année, il utilise le PSG pour s'entraîner à fond pendant trois mois afin de gagner le Mondial. Il gagne le Mondial et quand il revient, il marche contre le Bayern, à l'aller comme au retour... Leurs supporters doivent se dire qu'il a utilisé leur club pour s'entraîner pour la Coupe du monde. C'est logique qu'ils le sifflent !". Et ainsi, même en Espagne où l'Argentin est célébré à sa juste valeur, on estime qu'il se moque ouvertement du PSG...