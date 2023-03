Bayern Munich - PSG : Müller encense Mbappé mais se montre optimiste

Zapping But! Football Club Bordeaux, PSG, OM, OL, ASSE : le top 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 en activité

Même s'ils ont chacun un match de championnat à jouer demain, le PSG et le Bayern Munich sont déjà concentrés sur le 8e de finale retour de Champions League qui les opposera mercredi prochain. Les Bavarois sont en position de force après leur victoire 1-0 à l'aller au Parc des Princes mais ils ne sont considèrent pas pour autant en quarts, à cause d'un certain Kylian Mbappé, qui leur avait fait des misères après son entrée en jeu (un but annulé pour hors-jeu, notamment).

Sur Sport 1, l'expérimenté Thomas Müller (33 ans) a reconnu que l'attaquant était un "danger absolu" mais il a aussi expliqué que son équipe abordait ce choc avec confiance : "C’est une situation unique d’avoir en attaque les deux meilleurs attaquants du monde fraîchement couronnés lors de la cérémonie The Best. Notre courte victoire lors du match aller est définitivement un avantage pour nous. Ça nous donne de la sécurité. Nous entrons dans ce que nous espérons être une soirée exaltante en Ligue des champions avec beaucoup de confiance et d’optimisme". A noter que les champions d'Allemagne ont officialisé ce vendredi la prolongation de contrat d'Eric Choupo-Moting jusqu'en 2024.