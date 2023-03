PSG, OGC Nice : une deuxième offre folle du Qatar est partie pour Manchester !

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des valeurs marchandes des Parisiens

« Sheikh Jassim a amélioré la deuxième offre pour Manchester United, décrite comme très compétitive et supprimera toutes les dettes du club, assure le journaliste de Sky Sport Kaveh Solhekol. Les Glazer veulent au moins 6 milliards de livres sterling. La candidature du Qatar a également été jugée réfléchie et rationnelle. Les offres les plus élevées au premier tour étaient d'environ 4,5 milliards de livres sterling. » On attend désormais la réponse chiffrée de Ratcliffe et l'équipe d'Ineos.

