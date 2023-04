PSG - OL : Galtier défend Messi après les sifflets, Daniel Riolo le met plus bas que terre !

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs passeurs de l'histoire

Le PSG a déjà enregistré 8 défaites en 2023. Au-delà du sentiment que le club de la capitale refait inlassablement les mêmes erreurs en coulisses, force est de constater que rien ne va plus sur le rectangle vert. Si une source interne au PSG a assuré à L’Équipe que Christophe Galtier n’était pas menacé à court terme, Daniel Riolo l’a identifié avec Nasser Al-Khelaïfi comme le coupable numéro 1 des mauvais résultats actuels.

« Il s’est trompé d’adresse. Je ne lui reproche pas d’avoir accepté le poste d’entraîneur du PSG. J’aurais fait pareil mais mieux que lui, a-t-il analysé sur RMC Sport. Il est quand même responsable de ce qu'on voit sur le terrain ! Il a eu une vie avant ! Il n'y a pas de jeu, rien, arrêtez d'avoir pitié ! »

De son côté, Galtier a préféré défendre Lionel Messi suite aux sifflets du parc des princes à son égard. « On attend qu’il débloque des situations avec Mbappé. Autour de Leo, il faut un dépassement de fonction des joueurs. On ne peut pas tout attendre d’eux, a-t-ill déclaré. Je trouve que les sifflets sont très durs. C’est un joueur qui donne beaucoup. Il a beaucoup donné sur la première partie de saison. Mais c’est aussi aux autres d’avoir plus de dépassements de fonction. »