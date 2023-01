PSG : Paris officialise son match amical contre Al-Nassr et Cristiano Ronaldo

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

"Le Paris Saint-Germain se rendra à Doha et Riyadh les 18 et 19 janvier prochains. Cette tournée sera l’occasion pour les Parisiens de rencontrer leurs supporters du Qatar et de la région MENA, de s’entrainer dans l’emblématique Khalifa Stadium et de participer à une série d’activations organisées avec les partenaires du Club présents au Qatar, tels que Qatar Airways, ALL, Qatar Tourism, QNB, Ooredoo et Aspetar. Les joueurs s’envoleront le 17 janvier pour Doha, puis se rendront à Riyadh, en Arabie Saoudite, pour jouer contre une sélection composée des meilleurs joueurs des clubs saoudiens Al-Hilal et Al-Nassr. Le match aura lieu au stade King Fahd de Riyadh le 19 janvier. A l’issue du match, l’équipe rentrera à Paris", a indiqué le club de la capitale dans un communiqué.