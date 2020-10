PSG : Pierre Ménès lance un avertissement face à Manchester United

Le PSG a-t-il vraiment grandi ? On le saura sur les coups de 23h et le résultat final du choc contre Manchester United. En mars 2019, le club de la capitale s’était donné un terrible mal de crâne en se faisant sortir à domicile par ces mêmes Red Devils.

Depuis, de l’eau a coulé sous les ponts puisque le PSG a atteint la finale de la Ligue des champions cet été face au Bayern Munich (0-1). Pierre Ménès veut toutefois rester prudent même s’il estime que le champion de France est largement favori sur le papier avant cette rencontre phare de la 1ère journée de C1.

Ménès voit le PSG favori avec Neymar mais...

« Je pense que Paris est nettement favori même s’il faudra voir quels joueurs Thomas Tuchel va pouvoir récupérer, a-t-il glissé sur Twitter. Il y aura déjà Neymar et vous connaissez ma philosophie sur le PSG avec ou sans Neymar. Donc oui, le PSG est très nettement favori au Parc des Princes même si le match sera une fois de plus à huis clos. Malgré tout, il y a de fortes individualités à Manchester United, donc je pense que le PSG devrait rester méfiant ne serait-ce qu’en regard au passé. » Un passé déjà exprimé plus haut...