AC Milan - PSG : Pierre Ménès tord le cou aux critiques sur Mbappé

Le PSG s'est incliné à San Siro hier soir sur le terrain de l'AC Milan (1-2) malgré l'ouverture du score de Milan Skriniar. Et la prestation de Kylian Mbappé vaut à la star certaines critiques, dont celles de Daniel Riolo. Mais pour Pierre Ménès, c'est un peu trop facile... "Le jeu des Parisiens penche trop à droite avec Dembélé et Hakimi" Dans son analyse du match, l'ancien journaliste de Canal+ a pris la défense du capitaine des Bleus. "C'est vrai que Mbappé était aux abonnés absents dans la deuxième mi-temps lamentable du PSG, comme Dembélé et Kolo Muani. Mais le jeu des Parisiens penche trop à droite avec Dembélé et Hakimi. Mbappé touche un ballon toutes les dix minutes. C'est compliqué pour lui. En plus, il n'a pas l'aide offensive de Lucas Hernandez." Un bon avocat, Ménès! Ligue des Champions : Paris retombe dans ses travers



Mauvaise prestation et mauvaise opération pour le PSG, logiquement battu à Milan.https://t.co/x8QGEHkNzI — Pierre Ménès (@PierreMenes) November 7, 2023

