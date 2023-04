PSG, Real Madrid, Juventus : la priorité de Zidane est enfin connue !

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

L’avenir de Zidane pose souvent question, lui qui n’a plus retrouvé de banc depuis son départ du Real Madrid. Cette fois-ci l ne semble pas question d’un nouveau retour en Espagne. Pourtant, ZZ aimerait retrouver un banc dès cet été, et aurait une idée bien forgée en tête. Un autre comeback pour Zizou En effet, à en croire les informations de RMC Sport, la légende du football français pourrait bien rendre visite à la Vieille Dame. Bien que Massimiliano Allegri soit toujours en contrat avec la Juve jusqu’en 2025, l’intérêt partagé de Zidane envers son ancien club ne laisserait pas insensible en Italie. Du côté de Paris, on rêve toujours d’une arrivée de Zidane, mais l’ancien bordelais en semble pas du tout convaincu, notamment en raison du vestiaire capricieux du PSG, également jugé trop proche de sa direction. 🚨 La Juventus est LA PRIORITÉ de Zinedine Zidane. 🤍🖤



Sa volonté est clairement de retrouver un banc cet été.



(@RMCsport) pic.twitter.com/xXM1KUud3Y — Actu Foot (@ActuFoot_) April 21, 2023

Pour résumer Peu importe où Zidane posera ses valises, il est certain que son arrivée sera retentissante et symbole de peur dans l’Europe entière, tant sa capacité à tout gagner impressionne. Orphelin d’un banc depuis mai 2021, le Français semble désormais prêt à reprendre du service.

Louis Leymarie

Rédacteur