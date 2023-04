PSG, Real Madrid : les maillots de la saison 2023-2024 auraient fuité

C'est une habitude. Proposée à chaque fois par le site spécialisé Footy Headlines qui dévoile, bien avant les sorties officielles, les tenues des plus grands clubs européens. Cette fois, le PSG et le Real Madrid sont concernés. Au sujet du club de la capitale, il s'agit du prétendu maillot Home, celui que les Parisiens porteront à domicile.

Pour le club espagnol, il s'agit en revanche du maillot third. A voir si cela se confirmera lors de la présentation officielle dans quelques semaines.

