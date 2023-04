PSG, FC Barcelone : Rothen cartonne Messi pour ses exigences

Zapping But! Football Club PSG : le palmarès complet des Parisiens

Jérôme Rothen ne pouvait pas manquer la grosse information du jour concernant le PSG. Selon Le Parisien, Lionel Messi réclamerait une augmentation de salaire pour prolonger, au motif qu'il est champion du monde. Or, le club de la capitale, qui affiche un déficit record, veut au pire lui offrir les mêmes émoluments. D'où des négociations qui patinent alors qu'on apprend qu'en parallèle, l'Argentin serait prêt à revenir à Barcelone pour un salaire en forte baisse ! De quoi considérablement énerver l'ancien ailier.

"Il se fout de la gueule du monde depuis qu'il est arrivé"

"C'est dire à quel point il se fout de la gueule du monde depuis qu'il est arrivé. Il n'est venu que pour les conditions financières. À Barcelone, on sait très bien pourquoi il est parti. Ils ne pouvaient plus le payer comme ils le payaient. Il y avait un déficit tellement énorme qu'ils devaient s'en séparer. C'est une déception, encore une. Je m'en fous qu'il ait 15 ou 20 passes décisives. Si tu fais tes passes décisives sur des matches qui comptent moins que les gros, là où on t'attendait, ce n'est pas la même chose. Quand le niveau s'élève en Ligue des champions, rien. En phase de groupes, quand ça été dur contre Benfica et que le PSG n'a pas gagné un match, on n'a pas vu un grand Leo Messi. Contre la Juve, et ce n'était pas la grande Juve, ce n'était pas un grand Leo Messi. Le match qui compte, contre le Bayern Munich, on n'a pas vu un grand Leo Messi."

