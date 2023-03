PSG - Stade Rennais : un joueur parisien a honte et demande pardon aux supporters

Zapping But! Football Club PSG : le palmarès complet des Parisiens

Les lendemains d'élimination européenne sont difficiles pour le PSG, battu à domicile dimanche par le Stade Rennais (0-2). Les homes de Christophe Galtier sont passés à côté de leur match et les supporters n'ont pas hésité à afficher leur mécontentement. Des supporters auprès de qui Vitinha a tenu à s'excuser après la rencontre.

« Ils ne méritent pas ça »

« C'est sûr, on a fait un très mauvais match. Il y a peu à dire. Pardon aux supporters qui sont toujours là », a glissé le Portugais au micro de Canal + . Avant d'ajouter : « Ce n'est pas nous, ce n'est pas notre équipe. On est très très tristes parce que jamais on n'avait imaginé ça. Principalement, l'équipe, le staff, les supporters : ils ne méritent pas ça. La motivation ? Le break maintenant va nous permettre de penser à ce qu'il faut faire mieux, parce que ça ne suffit pas. On doit faire mieux au prochain match. »