PSG : un dossier va bien être déposé pour racheter le Stade de France

L'Etat a laissé aux candidats jusqu'à demain, soit le jeudi 27 avril, pour déposer un dossier de rachat du Stade de France. Et selon RMC, le Paris Saint-Germain fera bien partie des candidats. On s'y attendait vu l'impasse dans laquelle se retrouve le club de la capitale avec la Mairie de Paris concernant le Parc des Princes. Et finalement, c'est la solution la plus logique puisque bâtir une nouvelle enceinte prendrait très longtemps. Mais cette candidature va contre le sens de l'histoire et contre l'avis des supporters...