PSG : un joueur du Real Madrid se charge de la défense de Sergio Ramos

Arrivé libre cet été au Paris Saint-Germain après avoir passé 16 ans au Real Madrid, Sergio Ramos n'a toujours pas joué la moindre minute avec le PSG. D'abord touché au genou, le défenseur central espagnol peine désormais à se remettre d'une blessure au mollet. Alors que les critiques fusent sur l'ancien capitaine des Merengue, son ancien coéquipier, Dani Carvajal, a pris sa défense.

"Je peux m'identifier un peu à ce qui se passe pour lui. Il est celui qui veut être là le plus tôt possible, le premier. Je trouve difficile de croire ce qui est dit. Vous ne pouvez pas douter de son professionnalisme. Je ne pense pas que le PSG va faire quelque chose comme résilier son contrat. Je l'accueille à bras ouverts ici et à la maison", a assuré le latéral droit du Real Madrid, qui était présent ce mardi en conférence de presse à la veille de recevoir le Shakhtar Donetsk en Ligue des Champions.