PSG : un nouveau projet est en marche, al-Khelaïfi fait volte-face avec Campos et Mbappé !

Zapping But! Football Club PSG : Kylian Mbappé a-t-il réussi un sans-faute cette saison ?

Rasséréné par le début de saison canon du PSG et l’implication de Kylian Mbappé, Nasser Al-Khelaïfi a dressé un premier bilan du nouveau projet du club de la capitale. Et le moins qu’on puisse dire, c’est qu’il a changé d’avis sur la star tricolore, qu’il avait placée dans le loft il y a à peine un mois... « Kylian Mbappé est un joueur incroyable et une personne fantastique. Et l’équipe du PSG, sur et en dehors du terrain, n’a jamais été aussi unie, ce qu’il était, je pense, possible de constater le week-end dernier, lors du match disputé contre Lyon », a commenté Nasser Al-Khelaïfi dans des propos relayés par Foot Mercato.

Plus focalisé sur le style de jeu !

Lancé sur le nouveau projet lancé par le PSG, fait de nouvelles têtes, le président qatarien se frotte les mains. « Cette année, dans le nouveau cycle du PSG, nous nous concentrons moins sur les résultats que sur la performance et notre style de jeu, poursuit-il. Si nous faisons cela, les résultats apparaîtront en conséquence. Nous avons un entraîneur et un directeur sportif fantastiques et je suis très heureux de l’esprit retrouvé au PSG. »

Nasser Al-Khelaïfi sur 🇸🇦 (Record) : "En termes d'investissements, le monde est global et dans le football aussi. On ne peut pas avoir une vision singulière du monde, sinon on ne parvient pas à grandir et à atteindre le développement. Que ce soit un capital privé des USA ou un… — 𝗡𝗶𝗰𝗼𝗹𝗮𝘀 𝗩𝗶𝗹𝗮𝘀 𝗕𝗼𝗮𝘀 (@nicolas_vilas) September 6, 2023

Podcast Men's Up Life