PSG : Tuchel détient une arme sécrète pour terrasser Manchester United

Le PSG repart dans sa quête d'une étoile européenne. Mardi, la bande à Thomas Tuchel, vice-championne d'Europe en titre, battra le fer face à Manchester United, au Parc des Princes. Et pour vaincre son vieux démon mancunien, qui avait éliminé les Rouge et Bleu en 2019, l'entraîneur du club de la capitale serait bien inspiré de faire confiance à... Pablo Sarabia.

Pablo Sarabia a éliminé Manchester United en 2018

Dans un entretien sur le site officiel du club, l'Espagnol est revenu sur le premier adversaire du PSG en Ligue des Champions. "J’ai déjà joué contre eux avec Séville, il y a deux ans, se remémore Sarabia. C’était très spécial car nous avons réussi à gagner à Old Trafford et à nous qualifier pour les quarts de finale de la Champions League (après un match nul 0-0 en Andalousie, les Espagnols s’étaient imposés 2-1 en Angleterre). Je me souviens donc très bien de ce jour car c’était un moment très important pour Séville et pour moi."

Pour vaincre Manchester United, et d'autres grands d'Europe, Sarabia donne sa recette : "En Ligue des Champions, ce sont les meilleures équipes d’Europe qui s’affrontent. Il faut mettre beaucoup d’intensité lors de ces matchs, être très concentré et tout donner pour gagner ces rencontres. Chaque joueur veut jouer ces matches et être performant lors de ces rencontres de haut niveau."

Sarabia se méfie du RB Leipzig et d'Istanbul Basaksehir

Dans la suite de son propos, Pablo Sarabia a évoqué le RB Leipzig et Istanbul Basaksehir, les deux autres adversaires du PSG en C1. "Je ne sais pas si l’on jouera devant les supporters, mais je garde un bon souvenir de notre match à Istanbul la saison dernière (victoire parisienne 1-0 contre le Galatasaray). C’était une très bonne ambiance. Leurs supporters étaient incroyables, chantaient pendant tout le match. J’aimerais que cela se passe de la même manière : vivre un bon moment, et gagner le match."

Avant de poursuivre : "Concernant Leipzig, il est sûr que ce sera une forme de revanche pour eux après la demi-finale de la saison dernière, avoue Sarabia. Il faudra donc faire les deux meilleurs matches possibles, à domicile comme à l’extérieur. J’espère en tout cas que nous gagnerons tous nos matchs dans ce groupe, ce qui signifiera que nous terminerons en tête du classement."