FC Barcelone - Mercato : une légende du PSG renvoie Messi au Barça !

Le forcing du FC Barcelone pour faire revenir Lionel Messi va-t-il payer ? Il est encore trop tôt pour le dire mais le club catalan met actuellement tout en œuvre pour réussir ce petit miracle. Dans son édition du jour, Mundo Deportivo a ainsi listé toutes les personnalités allant en ce sens.

En parallèle, Marca a donné la parole à un certain Ronaldinho. Et le Brésilien, pourtant grand fan du PSG et très apprécié des supporters parisiens, a clairement conseillé à son grand ami argentin de revenir au FC Barcelone cet été ! Pour que la boucle soit enfin bouclée...

« Je suis un ami de Messi et suis très heureux pour lui, a-t-il assuré Ronnie dans le quotidien madrilène. Pour moi, c’est le meilleur joueur du monde. Je serais heureux de le voir épanoui n’importe où où il joue mais, après tout ce qu’il a connu au Barça, c serait magnifique de le voir finir sa carrière là-bas. » Le message est passé.