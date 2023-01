OL - Mercato : le PSG met cette future star sur le marché, l’OL et la L1 se l’arrachent !

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

La décision a été actée par les dirigeants du PSG : Ayman Kari (18 ans) va être prêté cet hiver. Selon L’Équipe, le FC Lorient discute ainsi depuis plusieurs jours pour accueillir celui qui compte 3 sélections en équipe de France des moins de 19 ans. D’autres équipes se sont positionnées. C’est le cas de Clermont. Les Auvergnats sont en quête depuis plusieurs semaines d’un jeune milieu athlétique et ont donc ciblé Kari. Media Foot ajoute un courtisan plus prestigieux : l’OL. Le jeune milieu de terrain du PSG séduirait également des clubs étrangers, à l’instar de Salzsbourg qui se serait même déjà manifesté à son égard. Le Stade Brestois et le Toulouse FC sont aussi cités par le média spécialisé dans les transferts. Selon Média Foot, le profil d’Ayman Kari plaît aux Gones. Comme à plusieurs clubs à l’étranger. #OL #salzburg #Brest #PSG #Mercato https://t.co/EGXJTn6QY1 — MediaFoot (@MediaFootInside) January 26, 2023

Pour résumer Perçu, avec Warren Zaïre-Emery (16 ans), comme le milieu le plus prometteur du centre de formation du PSG, Ayman Kari (18 ans) va être prêté cet hiver. L’OL et d’autres clubs de Ligue 1 sont déjà à l’affût. Et même à l'étranger.

Bastien Aubert

Rédacteur

