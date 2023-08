PSG, FC Barcelone - Mercato : double coup de théâtre pour Neymar !

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Poussé vers la sortie par la direction du Paris Saint-Germain cet été, Neymar devrait prendre la direction de l'Arabie saoudite et d'Al-Hilal, avec qui il aurait trouvé un accord XXL sur les bases d'un contrat. VOIR AUSSI : CONSULTEZ LA FICHE DE NEYMAR Le Barça n'a pas abdiqué pour Neymar Dans son édition du jour, le journal L'Équipe annonce que la star brésilienne, qui aurait la prochaine Coupe du monde 2026 dans un coin de sa tête, ne voudrait pas s'éterniser en Arabie saoudite et s'imaginerait revenir en Europe d'ici un ou deux ans. De son côté, Mundo Deportivo croit savoir que le FC Barcelone tenterait d'obtenir le prêt de l'ancien joueur de Santos pour au moins une saison via Al-Hilal. PSG - Mercato : un coup très bas de Mbappé à Neymar éclate au grand jour https://t.co/ZWt3ZGymZh — But! Football Club (@club_but) August 14, 2023 Podcast Men's Up Life Pour résumer Alors que Neymar, annoncé tout proche d'Al-Hilal, ne voudrait pas s'éterniser en Arabie saoudite, le FC Barcelone n'aurait pas abandonné l'idée de faire revenir la star brésilienne cet été.

Fabien Chorlet

Rédacteur