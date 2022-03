PSG, FC Barcelone - Mercato : Messi a pris une décision radicale pour son avenir

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

C'est évident, Lionel Messi a pris un gros coup derrière la tête après l'élimination du PSG en 8es de finale de la Champions League face au Real Madrid (1-0 ; 1-3). Et comme si ça ne suffisait pas, il en a pris un autre dimanche en se faisant huer par le Parc des Princes à chaque touche de balle contre les Girondins (3-0). La Pulga a la tête dans le guidon, ce qui a incité certains à imaginer un retour anticipé à Barcelone. Mais hier soir, le quotidien espagnol Sport s'est montré très clair : ça ne se fera pas. Et ce, pour plusieurs raisons.

Il est fidèle... et en froid avec Laporta

La première, et la plus importante, c'est que Messi est toujours allé au bout de ses contrats. En club, bien sûr, mais ce n'est pas bien compliqué vu qu'il n'en a connu qu'un, mais également avec ses sponsors. Il est du genre fidèle et n'aime pas rompre un accord. Son entourage l'assure : par loyauté envers le PSG, qui lui a tendu la main dans une période très compliquée pour lui, il honorera ses deux années de contrat. Pochettino peut s'en aller, Mbappé et Ramos aussi, le projet peut perdre de sa splendeur, ce n'est pas grave, il sera toujours parisien en 2022-23.

La deuxième, c'est que les relations avec Joan Laporta sont toujours aussi fraîches. Les deux hommes ne se sont plus croisés depuis la conférence de presse d'adieu de l'attaquant au Barça en août. Messi a fait exprès de l'éviter lors de la cérémonie du Ballon d'Or en fin d'année, ce qui en dit long sur son ressentiment. Laporta essaye de se rapprocher du génie, mais pour le moment, la situation est bloquée. Lionel Messi et sa famille comptent bien retourner à Barcelone, d'ailleurs, ils y sont dès que possible, mais ce sera à la fin de sa carrière. D'ici là, il va essayer de faire changer d'avis les supporters du PSG à son sujet !

Le maitre mot au sein du PSG actuellement, c'est de rester calme et analyser les choses. Il y aura des changements, mais pas dans l'immédiat.



Une fois le titre en Ligue 1 validé, c'est là que de premières décisions pourraient être annoncées.



(@Tanziloic) — Hadrien Grenier (@hadrien_grenier) March 14, 2022