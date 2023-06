PSG, FC Barcelone - Mercato : Rothen balance un scoop sur Asensio et Bernardo Silva

Zapping But! Football Club PSG : le palmarès complet des Parisiens

L'un doit venir, et aurait même déjà passé sa visite médicale. L'autre demeure une rumeur, plus ou moins fondée, associée au PSG en ce mercato estival. On parle ici de Marco Asensio, en fin de contrat au Real Madrid, et de Bernard Silva, qui pourrait quitter Manchester City et rejoindre le club de la capitale ou le FC Barcelone.

Asensio, c'est cohérent

Dans son émission, sur RMC, Jérôme Rothen a donné des informations au niveau des exigences salariales des deux hommes. Et on est loin de qui est sorti dans la presse. "Asensio ? Beaucoup de choses sont sorties. On a parlé de 10 millions chaque année. Mais c’est moitié moins. Quand tu prends un joueur comme lui à 5 millions sur l’année, je trouve ça totalement cohérent(...)Et ils n’iront pas au-delà sur l’offre de Bernardo Silva. Ils lui ont vendu une belle offre et un projet sportif qui va avec. Libre à Silva de choisir si le projet l’intéresse avec cette offre financière ou d’aller prendre beaucoup plus de millions en Arabie saoudite ou ailleurs."