PSG, FC Barcelone - Mercato : une interrogation inédite a éclaté pour l’avenir de Messi

Sale temps sur Paris. En plus de la grève des éboueurs, le PSG ne sait plus gagner et a été battu le plus logiquement du monde hier au Parc des princes par le Stade Rennais (0-2). Sifflé par les supporters parisiens, Lionel Messi (35 ans) a filé directement aux vestiaires au coup de sifflet final sans même les saluer. Son avenir dans la capitale est de plus en plus flou.

Le champion du monde est en fin de contrat cet été, avec une année supplémentaire assortie d’une option activable seulement si les deux parties sont d’accord. Jusqu’à il y a peu, la tendance penchait en faveur d’une prolongation au PSG, les deux parties s’étant même donné un accord de principe pendant le Mondial à condition de trouver les conditions financières. Or, ces derniers temps, L’Équipe confirme qu’une interrogation s’est immiscée.

« Le septuple Ballon d’Or suscite des intérêts (Inter Miami, Arabie saoudite, Barça) mais côté PSG aussi, et c’est nouveau, tout n’est plus aussi clair sur ce dossier, explique le quotidien sportif. Au club, d’une part on réfléchit à l’évolution à donner au projet sportif, d’autre part on a entendu que la perspective de conserver la star de 36 ans est très loin de faire l’unanimité parmi les supporters. Ça ne veut pas dire que les arguments favorables à une prolongation ne prévaudront pas in fine. Mais c’est un élément à prendre en compte dans une équation complexe sur laquelle tout le monde continue de plancher. »