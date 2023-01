PSG, FC Barcelone - Mercato : une nouvelle annonce de taille pour l’avenir de Messi !

La bombe a été lâchée hier après-midi par Gerard Romero. réputé fiable au sujet de tous les transferts liés de près ou de loin au FC Barcelone, le journaliste espagnol a affirmé que Lionel Messi (35 ans) n’a plus l’intention de prolonger son contrat avec le PSG.

Romero affirme ainsi que le sacre en Coupe du Monde de l'Argentine a fait changer d’avis l’attaquant du PSG quant à la suite de sa carrière. Information démentie dans la nuit par Fabrizio Romano.

« La situation de Leo Messi n'a pas changé, a-t-il affirmé. Une nouvelle réunion aura lieu prochainement avec le PSG pour discuter de la durée du nouveau contrat puis le faire signer. Leo prévoit de continuer à Paris, un pacte verbal a été discuté en décembre. »

Leo Messi situation has not changed. New meeting will take place soon with Paris Saint-Germain to discuss length of the new contract and then get it signed. 🚨🇦🇷 #PSG



Leo plans to continue in Paris, verbal pact was discussed in December.



🎥 More: https://t.co/2sjL4QIK4X pic.twitter.com/btlBUsrZYo