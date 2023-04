PSG, FC Nantes, Equipe de France - Mercato : un cador a pris la pole pour Kolo Muani

Randal Kolo Muani ne cesse d’épater. Alors qu’on le pensait au fond du trou après son échec en finale de Coupe de Monde devant Emiliano Martinez, l’attaquant des Bleus s’est tout de suite réfugié dans le travail et s’est relancé sans douter en club. Véritable révélation pour sa première saison en Bundesliga, le buteur de l’Eintracht Francfort est aujourd’hui l’une des priorités du PSG au mercato estival.

Comme avec Victor Osimhen (Naples), il pourrait s’éloigner de Paris. Selon Nicolo Schira, le Bayern Munich mène en effet la course pour faire signer l’ancien attaquant du FC Nantes. La donne peut évidemment changer, le mercato est assez loin. Mais le club bavarois semble avoir des arguments pour convaincre Kolo Muani (24 ans) de le choisir.

#BayernMunich leading the race to try to sign Kolo #Muani from #EintrachtFrankfurt. #transfers https://t.co/fWehjU87lK