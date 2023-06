PSG, Real Madrid, FC Nantes - Mercato : coup de théâtre pour l’avenir de Kolo Muani !

Nouveau coup de théâtre pour l’avenir de Randal Kolo Muani ! Alors qu’il semblait se rapprocher du PSG pas plus tard qu’hier, l’ancien attaquant du FC Nantes (24 ans) serait finalement pas la première option du club de la capitale pour épauler Kylian Mbappé.

Selon Fabrizio Romano, qui a livré quelques dossiers de taille sur le mercato européen durant la nuit écoulée, le PSG viserait d’abord Victor Osimhen pour renforcer son attaque sur ce mercato. L’ancien buteur du LOSC, qui souhaite quitter Naples cet été, serait tout en haut de la liste de Luis Campos.

◉ Osimhen higher than Kolo Muani on PSG list;



◉ Man Utd and Arsenal to bid again for Mount & Havertz;



◉ Liverpool monitoring Barella — no way for £50m;



◉ Bayern serious on Walker deal;



◉ No Chelsea approach for Lautaro, Caicedo bid next week.



