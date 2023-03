PSG, Juventus équipe de France - Mercato : Rabiot se positionne sur un retour à Paris

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des joueurs les plus capés

Comme il l'avait fait en 2019 quand il était encore au PSG, Adrien Rabiot va aller jusqu'au bout de son contrat avec la Juventus avant de prendre une décision pour son avenir. Le milieu de terrain de 27 ans apprécie visiblement cette liberté, raison pour laquelle il n'a toujours pas paraphé le nouveau bail proposé par les dirigeants turinois. Dans un entretien au Figaro, il ne s'est pas franchement positionné sur une quelconque option pour son futur... hormis pour un retour au PSG !

"Je vais être honnête : je ne sais rien de mon avenir. En tant qu'homme, j'aime voyager, découvrir de nouvelles cultures et en Italie, je me sens très bien. C'est un pays qui me plaît. Mais je laisse chaque option ouverte et nous verrons ce qu'il arrive dans quelques mois. J'aime découvrir de nouvelles choses mais le football et le défi sportif demeurent les éléments les plus importants de mon choix. Même s'il ne faut fermer aucune porte, le PSG est une page de ma carrière. Je suis en Italie depuis quatre ans, je suis désormais passé à autre chose et tout va mieux, que ce soit sur le terrain ou dans ma vie personnelle." Selon Fabrizio Romano, la priorité de Rabiot serait de signer en Premier League, où Manchester United et Liverpool le suivraient.