PSG : menacé par Zidane, Pochettino tient son salut grâce à Cristiano Ronaldo and co !

Le PSG ne produit pas un jeu très flamboyant malgré un effectif de très grande classe. Le coach Mauricio Pochettino est souvent pointé du doigt pour ses choix de joueurs et sa mise en place tactique. Son passage au sein du club de la capitale touche à sa fin, mais Pochettino aurait déjà une piste où rebondir.

Selon The Telegraph, Mauricio Pochettino aurait en effet les faveurs d’une majorité des joueurs de Manchester United. La gestion des hommes du coach parisien, ainsi que ses antécédents dans le développement de joueurs, son style de jeu et son expérience en Premier League plaisent beaucoup à l’effectif mancunien. Les Red Devils vivent une saison compliquée et l’actuel entraîneur quittera son poste en juin prochain.

🔴 Des sources en France consultées par le @TelegraphSport s'attendent à ce que Pochettino 🇦🇷 quitte le PSG en fin de saison.



De plus, selon le média anglais, il y a même eu des affirmations selon lesquelles il pourrait quitter le club plus tôt en cas d’élimination face au Real. — Hadrien Grenier (@hadrien_grenier) February 10, 2022